📷 🎥 Het zal toch niet? Dries Mertens schrijft op enige mooie wijze geschiedenis tegen Barcelona, maar valt ook geblesseerd uit

Napoli en Barcelona namen het tegen elkaar op in de achtste finales van de Champions League. En dat leverde een interessante strijd op.

Dries Mertens mocht in de basis beginnen tegen Lionel Messi en co en zou het vertrouwen van zijn coach niet beschamen.

WHAT A GOAL BY MERTENS 🤯 pic.twitter.com/dCXnW4iOMG — TC. (@TotalCristiano) February 25, 2020

Op het halfuur krulde hij op enig mooie wijze de bal voorbij ter Stegen, goed voor een vroege voorsprong voor de Italianen.

Voor Mertens zelf was het ook meteen een fantastisch moment, want hij scoorde meteen zijn 121e doelpunt in loondienst van I Partenopei.

Na de rust kwamen de bezoekers wel op gelijke hoogte via Griezmann. Dries Mertens was even daarvoor geblesseerd uitgevallen, bij Barcelona viel Vidal nog uit met een dubbele gele kaart in het slot van de wedstrijd.