Het wordt druk in de Ghelamco: 'Keuze voor Jonathan David tussen minstens deze 10 Europese (top)clubs'

Jonathan David maakt indruk. Dat is het minste dat we kunnen zeggen. En dat is ook de Europese top opgevallen ondertussen.

Manchester United komt volgend de Engelse media alvast naar de Ghelamco Arena donderdag om de Canadees te scouten tegen AS Roma. De wereld aan de voeten En United zal niet het enige topteam zijn dat komt kijken naar het toptalent van de Buffalo's, want de interesse in hem is zienderogen aan het toenemen. Manchester City, Arsenal, Porto, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Lyon, Ajax, Everton, Internazionale, ... Het zijn maar enkele van de vermoedelijk vele geïnteresseerde clubs.





