Is Saviour Godwin de echte redder van Roeselare? Vleugelspeler werkt zich op tot joker van de ploeg

Roeselare speelde haar laatste drie wedstrijden gelijk en ze hebben het mede te danken aan Saviour Godwin. De vleugelspeler komt altijd van de bank, maar hij wist in de laatste twee wedstrijden wel drie keer te scoren. Zo werkt hij zich op tot de joker van de ploeg.

De supporters van Sporting Lokeren waren onder de indruk van Saviour Godwin. Ze begrepen niet waarom zo'n speler op de bank zat. De Nigeriaan scoorde dan ook twee keer in het 2-2 gelijkspel tegen de Waaslanders en hij deed het in slechts een half uur. Hij had zelfs nog een kans om een zuivere hattrick te scoren, maar de 3-2 wilde er niet in.

Ook de voorbije weken was Godwin al belangrijk voor Roeselare. Zo scoorde hij in de 83ste minuut de gelijkmaker in de mooie comeback van Roeselare op het veld van Union (ze kwamen van 3-0 terug tot 3-3).

De laatste weken is Godwin dus in vorm, maar ook doorheen het seizoen had hij een cruciale rol. Zo scoorde hij in het 1-1 gelijkspel tegen beerschot, maar scoorde hij ook in de 2-1 overwinning tegen Sporting Lokeren en in de 3-1 overwinning tegen Lommel. Zonder zijn doelpunten zou het er misschien helemaal anders uitzien voor Roeselare.

Deze vrijdag is het een wedstrijd van alles of niets voor Roeselare. Ze spelen een rechtstreeks duel met Lommel om de play-downs te vermijden. Wordt Saviour Godwin de echte redder van Roeselare? We weten het vrijdag omstreeks 22u30.