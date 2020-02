Hoe zou het zijn met... Marcus Ingvartsen

In 2017 werd Ingvarsten door Racing Genk weggeplukt bij Nordsjaelland. Ze betaalden bijna 5 miljoen euro voor de aanvaller. Hij had het echter moeilijk in de Belgische competitie en sinds deze zomer speelt Marcus Ingvartsen bij Union Berlin.

Marcus Ingvartsen speelde bij de jeugd van Nordsjaelland en daar maakte hij ook zijn professioneel debuut. Hij zou enorm belangrijk worden voor de club en hij scoorde daar 30 doelpunten in 76 wedstrijden. Racing Genk was overtuigd door zijn kwaliteiten de Limburgers besloten hem binnen te halen voor 5 miljoen euro.

Bij Racing Genk had hij het echter lastig. In zijn eerste seizoen zou hij nog 5 keer scoren in 22 wedstrijden, maar in het seizoen 18/19 speelde hij maar tien wedstrijden in alle competities samen. hij kon ook niet meer scoren. De Limburgers besloten hem voorbije zomer te verkopen, maar ze maakten veel verlies op de aanvaller. De Deen werd verkocht voor 1.5 miljoen euro.

Bij Union Berlin doet Ingvartsen het niet onaardig. Hij stond veel in de basis, maar de laatste drie weken moet hij het doen met invalbeurten. Hij scoorde al 4 doelpunten in de Bundesliga in 18 wedstrijden. Ingvartsen wordt vooral gebruikt als rechterflank of als een aanvallende middenvelder bij de Duitse club.