De Witte: "Toen bekeken ze ons als een eendagsvlieg, nu voelen we veel meer respect"

AA Gent is de laatste jaren aan een stevige opmars bezig in België en op het Europese toneel. Dat beseft ook voorzitter Ivan De Witte.

“Na onze titel (in 2014-2015, red) werden we internationaal nog bekeken als een eendagsvlieg”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Nu voel je toch dat we meer gerespecteerd worden. Dat merk je meteen aan de ontvangst door de tegenstander.”

In het jaar na de titel beleefden de Buffalo’s een fantastische campagne in de Champions League. Bij Gent hopen ze uiteraard op een sequel van dat sprookje.

“Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik absoluut nog eens Champions League wil spelen”, gaat De Witte verder. “Maar een datum ga ik er niet op plakken, want het is niet makkelijk te voorspellen. Maar we moeten onze organisatie en structuur blijven finetunen.”

Donderdag strijdt AA Gent met AS Roma om een plekje in de 1/8e finale van de Europa League.