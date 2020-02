De Bruyne moet Manchester City eindelijk naar glorie loodsen in de Champions League:  "Anders zijn we weer mislukkelingen"

Kevin De Bruyne en Manchester City spelen vanavond de heenwedstrijd van de 1/8e finale van de Champions League op het veld van Real Madrid. Alle ogen zijn gericht op de Rode Duivel.

Aangezien de titel in de Premier League al lang gaan vliegen is, moeten de Citizens het dit jaar in de Champions League doen. Toch probeerde KDB de druk af te houden in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

"Het is Madrid", aldus de Rode Duivel. "De club die het meest van allemaal de Champions League heeft gewonnen. We gaan er proberen ons spel te spelen en hen onder druk te zetten.”

“Als we de Champions League niet winnen, gaat iedereen weer zeggen dat we mislukkelingen zijn. Zoals de voorbije vijf seizoenen. We willen alles winnen, maar soms moet je ook durven toegeven dat een ander beter is. Zoals Liverpool in de Premier League. Het is wat het is."