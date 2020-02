Thrillers op woensdag: geen Hazard, maar wel De Bruyne tegen Courtois en Denayer tegen Peeters?

Zes achtste finales zijn inmiddels achter de rug, na woensdagavond heeft de heenronde van de achtste finales al zijn geheimen prijsgegeven. Ook de laatste twee duels beloven het nodige spektakel.

In Madrid ontvangt de Koninklijke het Manchester City van Pep Guardiola. Zinedine Zidane zal het zonder topspeler Eden Hazard moeten stellen de komende maanden en zal dus een ander plan moeten bedenken om The Citizens op de knieën te dwingen.

Bij de bezoekers is er dan weer een ander probleem: door de inbreuken op de Financial Fair-Play zou Manchester City liefst twee seizoenen geen Europees voetbal mogen spelen. Aan het team van Kevin De Bruyne dus om alvast dit jaar nog eens alles uit de kast te halen.

Alles op de CL?

Temeer er in de Engelse competitie nog weinig eer valt te halen. De titel lijkt vervlogen, maar de tweede plaats al bijna een zekerheid. Alles op de Champions League zetten? Het kan dus wel degelijk voor KDB & co.

Naast de clash in Madrid is er nog een tweede topduel, in Lyon. Daar ontvangt L'OL het Italiaanse Juventus, waar ene Cristiano Ronaldo nog wat records scherper zal willen proberen te stellen. Lyon staat amper zevende in de Ligue 1 en wil vertrouwen tanken.

26/02/2020 21:00 Real Madrid - Manchester City 0-0 26/02/2020 21:00 Lyon - Juventus 0-0

