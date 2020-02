Toptransfer voor Jonathan David lijkt onvermijdelijk, zelf heeft hij al een voorkeur voor een buitenlandse competitie

Een hattrick in zijn laatste match, negen goals in zijn laatste zes matchen en de nieuwe topschutter van de Jupiler Pro League; het gaat hard voor Jonathan David. De 20-jarige aanvaller maakt indruk en niet alleen in België.

Ook in het buitenland bleven de prestaties van Jonathan David niet onopgemerkt. Hij staat op de radar in de grote competities, scouts komen van overal en Porto zou al een officieel bod hebben gedaan op de Canadees. Zelf blijft David er erg nuchter onder. Zijn stap naar een grotere ploeg zal er ongetwijfeld wel komen en hij lijkt ook al een voorkeur te hebben. "De Bundesliga zou een goede volgende stap zijn voor mij. De speelstijl lijkt wat op de Belgische, aan hoge intensiteit. Een transfer naar een andere competitie kan natuurlijk ook, maar veel zal afhangen van de club, hun project en mijn rol daarin. We zullen zien wat er deze zomer gebeurt", verklaarde David bij Het Nieuwsblad.





