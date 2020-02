Goal en een assist: Kevin De Bruyne blonk uit in zijn nieuwe rol - "Pep blijft verrassen"

Kevin De Bruyne schitterde woensdagavond voor Manchester City en deed dat in een voor hem ongewone rol. De middenvelder stond plots in de aanval en kroonde zich met een assist en een goal tot man van de match.

Manchester City is al jaren erg succesvol in Engeland, maar op Europees niveau wil het maar niet lukken. Ook niet onder succestrainer Pep Guardiola. De Spanjaard gooide het tegen Real Madrid over een andere boeg en zijn tactisch plannetje -een 4-4-2 met De Bruyne en Silva als aanvallers en Jesus op links- sloeg aan.

"In die vier jaar dat Pep trainer is kwamen we voor verrassingen te staan. Zelfs de spelers weten niet goed wat ze moeten doen, tot de match begint. Dit is een uitstekende uitgangspositie. Onze reactie op de 1-0 was schitterend. Nu zondag hebben we de finale van de Carabao Cup tegen Aston Villa en we moeten er klaar voor zijn", liet De Bruyne optekenen. Hij scoorde woensdag zijn 50e goal voor Man City.