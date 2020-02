🎥 Ruytinx roept op: "Laat zien dat ge van Leive zijt! Samen gaan we vrum noo ieëste"

Oud-Heverlee Leuven won de eerste periode in 1B en speelt de promotiefinale tegen Westerlo of Beerschot. OHL schakelde een oude bekende in om de fans te mobiliseren.

Bjorn Ruytinx speelde in totaal 238 wedstrijden voor OHL. Hij deed daarin 74 keer de netten trillen en groeide uit tot een volksheld. 'El Toro' roept de fans nu op om een korte videoboodschap op te nemen en door te sturen via Facebook of Instagram. De beste filmpjes worden op het scorebord getoond tijdens de promotiefinale. OHL-held Ruytinx roept iedereen op om massaal aanmoedigingsvideo's te sturen! Film jezelf met een boodschap en onze slogan "vrum noo ieëste" en stuur 'em via privébericht naar onze Facebook of Instagram.



