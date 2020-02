Ex-scheidsrechter Tim Pots laat zich uit over de rode kaart van Deli

De cruciale fase tijdens de partij tussen Manchester United en Club Brugge was natuurlijk de rode kaart van Deli. De Ivoriaan werd ondertussen bedolven met alle zonden van de wereld.

Scheidsrechter Gözübüyük schoof Deli zonder pardon een rood karton onder de neus. De Turk werd wel nog door de VAR naar het scherm geroepen, maar bleef na lang kijken toch bij zijn beslissing.

Tim Pots, ex-scheidsrechter en huisref bij Het Laatste Nieuws, geeft zijn mening over de veelbesproken fase: "Handspel op een schot naar doel is geel, tenzij je oordeelt dat die bal anders naar alle waarschijnlijkheid was binnen gegaan."

"De VAR riep de ref naar het scherm, omdat hij vond dat Mignolet nog bij de bal kon. Dat denk ik ook, want Mignolet zag die bal goed komen en dook er ook naar. Deli verhinderde volgens mij geen gemaakt doelpunt, en dus had een gele kaart beter geweest."