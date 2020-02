Killian Overmeire niet te spreken over de politie: "Waarom was het nodig? Supporters hebben het al moeilijk genoeg"

Het was mogelijk de laatste wedstrijd van Sporting Lokeren, maar het werd een afscheid(?) in mineur. In de eerste helft deed de thuisploeg nog goed mee, maar in de tweede helft ging het van kwaad naar erger.

Twee rode kaarten en de 0-2 op tien minuten tijd. De supporters van Sporting Lokeren waren het beu en ze begonnen spullen op het veld te gooien. De politie kwam daarna op het veld, maar veel hielp het niet. Integendeel, de wedstrijd werd zelfs even stilgelegd. Volgens de kapitein van Sporting Lokeren, Killian Overmeire, was de actie van de politie ongepast. "Zo'n machtsvertoon was nergens voor nodig. De supporters gaan door een heel moeilijk periode en dan worden ze uitgedaagd. Er werd hier precies gelachen met de mensen", aldus Overmeire bij Proximus Sports.