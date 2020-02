Chelsea laat dure punten liggen op het veld van Bournemouth, West Ham United boekt belangrijke zege tegen Southampton

Chelsea heeft deze middag dure punten laten liggen in de Premier League. Ze speelden 2-2 gelijk op het veld van Bournemouth. West Ham United raakt dan weer uit de degradatiezone na een belangrijke overwinning tegen Southampton.

Chelsea kwam in de eerste helft op voorsprong via Alonso, maar dankzij Lerma en King ging Bournemouth erop en erover in de tweede helft. De thuisploeg leek op weg naar een stunt, maar in het slot scoorde Alonso nog een tweede keer. 2-2 was dan ook de eindstand. Als Manchester United morgen wint kan het tot op 1 punt van Chelsea komen.

West Ham United boekte dan weer een belangrijke zege tegen Southampton. Het werd 3-1. Bowen opende de score voor de thuisploeg, maar Obafemi maakte na een half uur gelijk. Haller scoorde net voor de rust en in de tweede helft legde Antonio de 3-1 eindstand vast. West Ham United staat nu op de 16de plaats.

Ook Newcastle speelde deze middag. Ze namen het thuis op tegen Burnley, maar er viel niet veel te beleven. De wedstrijd eindigde dan ook op 0-0.