Jonathan Hendrickx (Lommel): "Onze trainer verlangt enorm veel van ons, maar hij weet wat hij doet"

De ontlading bij Lommel was immens nadat het laatste fluitsignaal weerklonk. De club is gered, waardoor de spelers eindelijk zonder druk kunnen voetballen. Want druk was er, niet in het minst opgelegd door Peter Maes, die enorm veeleisend is voor zijn spelers.

In de eerste helft had Lommel nog het betere van het spel, maar in de tweede helft was het vooral in het slotkwartier pompen of verzuipen voor de Limburgers.

"We wisten dat ze gingen komen in de tweede helft. De nul houden was heilig. Het was enorm spannend tot het einde, misschien wel tekenend voor ons seizoen", aldus rechtsachter Jonathan Hendrickx, die het reguliere seizoen als clubtopscorer afsluit.

Nu mag de riem er even af bij Lommel en krijgen de spelers een weekje verlof. Daarna wordt de voorbereiding op POII op gang getrapt. "Nu kunnen we eindelijk genieten. Deze POII is een bonus voor onze jonge groep"

"We hebben de voorbije maanden heel veel en hard getraind. Onze coach (Peter Maes) verlangt enorm veel van ons. Dat is niet altijd gemakkelijk op mentaal vlak, maar het is duidelijk dat hij weet wat hij doet", besluit Hendrickx.