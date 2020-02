Sinds het failliet in 2013 speelde Beerschot altijd mee voor de prijzen

"Derde keer, goede keer", iedereen bij Beerschot hoopt dat deze stelling van toepassing is op de derde promotiefinale van hun club. Ook in de jaren ervoor speelde de club altijd voor de prijzen.

In 2013 viel het doek voor Beerschot AC. De club was failliet maar vond een mogelijkheid om niet helemaal van het toneel te verdwijnen. KFCO Wilrijk bood een reddingsboei en ging sindsdien door het leven als eersteprovincialer KFCO Beerschot-Wilrijk.

Vier promoties op een rij

De club speelde kampioen in eerste provinciale, vervolgens in vierde klasse en ook nog derde klasse. Door de hervorming van het Belgisch voetbal trad de club in 2016/17 aan in het nieuwe 'Eerste Klasse Amateur' en ook daarin dwong het promotie af.

Vier op een rij dus voor de Mannekes, die ook in de eerste klasse B succesvol waren. In 2018, 2019 en 2020 bereikten de mannen van het Kiel telkens de promotiefinale. Tegen Cercle Brugge en Mechelen werd er net naast promotie gegrepen. Tegen Oud-Heverlee Leuven, nu als K. Beerschot V.A. en opnieuw met stamnummer 13, mag het niet nog eens mislukken.