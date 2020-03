Mertens weet wat hem te doen staat: "Ik wil dat we aan de bal zo mooi zijn als Brad Pitt en anders zo lelijk als ik"

Napoli is onder Genaro Gattuso de opmars richting de top aan het inzetten. Van de laatste zes wedstrijden werden er vijf gewonnen. Zaterdag klopten ze nog Torino met 2-1.

Napoli hield deze week ook al Barcelona in bedwang. Ze beginnen de stijl van Gattuso dus op te pikken. "We beginnen stabiel te worden, ik heb genoten van mijn team vandaag, al ben ik wel boos over de laatste vijf minuten. We kunnen de doelpunten niet op deze manier weggeven", aldus Gattuso zaterdag.

"Het gaat steeds beter. Hiervoor waren we geen team. Mensen zeggen dat ik catenaccio speel, maar dit team kan zich gewoon niet veroorloven om te veel aan te vallen. Dan valt de balans weg."

Gattuso beschreef het met een passende quote: "Ik wil dat we aan de bal zo mooi als Brad Pitt zijn en wanneer we de bal niet hebben zo lelijk als ik."