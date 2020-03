Westerlo heeft totaal geen zin in play-off 2: "Belachelijk systeem" en "Als ze zo geld verdienen, is het goed"

Waasland-Beveren kan als het zich redt één van de tegenstanders van Westerlo zijn in play-off 2. Hetzelfde geldt voor teams als Oostende en Cercle Brugge. In elk geval staat Westerlo niet te popelen om aan de play-offs te beginnen.

De gebreken van dat deel van de play-offs zijn al wel vaker aan bod gekomen. Zeker voor ploegen die een heel seizoen lang meedoen voor een prijs en er net naast grijpen, is het zuur om naar play-off 2 te moeten. Westerlo past dit seizoen in die categorie. "We kunnen nu gaan trainen voor play-off 2. Iedereen weet dat dat op niets trekt", stelt Christian Brüls onomwonden.

De spelverdeler van Westerlo is duidelijk geen voorstander. "Ploegen uit tweede klasse die dan nog play-off 2 spelen, het is een belachelijk systeem. Veel mensen hebben me gevraagd hoe het nu juist in mekaar zit. Alleen mensen uit België weten hoe het zit. Maar als ze zo geld verdienen, is het goed. We zullen nu eerst een paar weken rust krijgen."

Bob Peeters hield zich aanvankelijk nog wat op de vlakte. "Ik weet niet wat er in de hoofden van mijn spelers omgaat. We hadden ook nog geen programma klaar, want we wisten niet waar we aan toe waren. Het is wel typisch Belgisch dat we nu pas in april spelen. We zullen de jongens dus lange tijd vrij geven."