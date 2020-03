Optimisme bij de medische staf van de Rode Duivels: raakt Eden Hazard speelklaar voor het EK?

Eden Hazard viel enkele weken geleden uit met een enkelblessure. Hij zal deze donderdag in Dallas worden geopereerd, maar het betekent niet dat de Belgische sterspeler het EK zal missen.

Zoals verwacht zal de Rode Duivel weer wekenlang aan de kant staan met een enkelblessure. Het is echter nog niet duidelijk hoe lang hij geblesseerd zal zijn. De Belgische flankaanvaller wordt donderdag namelijk geopereerd.

Maar de dokter van de Rode Duivels, Dr. Van Crombrugge, die in contact is geweest met de medische staf van Real Madrid, heeft er vertrouwen in. "We zijn optimistisch en hopen dat de revalidatie van Eden Hazard vlot zal verlopen," vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "En Eden zelf is erg gemotiveerd om klaar te raken voor het EK."