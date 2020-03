UEFA bespreekt impact coronavirus op EK 2020

De Europese voetbalfederatie UEFA bespreekt maandag in Amsterdam de mogelijke impact van het coronavirus op het Europees Kampioenschap voetbal in 2020 dat in 12 landen wordt gespeeld volgende zomer.

Het Duitse persagentschap DPA geeft mee dat het voorlopig alleen maar om een uitwisseling van informatie gaat en niet om een vergevorderde studie van de mogelijke gevolgen. Voorzitter Michael Uva liet eerder al weten dat ze de situatie nauwgezet opvolgen. De openingswedstrijd van het EK wordt normaal gezien in Rome gespeeld, maar Italië is het zwaarste getroffen door het dodelijke virus. Veel mensen in andere Europese landen die het virus dragen, hebben het gekregen door een verblijf in Italië enkele weken ervoor. De UEFA strijkt in Amsterdam neer deze week want disndag vindt er de loting plaats van de nieuwe Nations League.