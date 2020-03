Scheidsrechterscommissie oordeelt over Genk-Club: "Penalty en rode kaart"

Het Referee Department heeft enkele fases van KRC Genk-Club Brugge van afgelopen weekend onder de loep genomen en kwam tot twee vaststellingen: Club Brugge had een penalty tegen moeten krijgen, Balanta een gele kaart en Racing Genk had een rode kaart verdiend.

Voor de eerste van de drie behandelde fases moeten we naar minuut 14. Bij een luchtduel kwam Balanta nogal gretig ingevlogen op Genk-verdediger Dewaest. Balanta plantte daarbij zijn elleboog in het gezicht van Dewaest.

Oordeel Referee Department: scheidsrechter Lambrechts had een gele kaart moeten geven aan Balanta. Maar de VAR moest niet ingrijpen want er was geen sprake van een gemiste rode kaart.

De volgende fase is een mogelijke handsbal van Rits in zijn eigen strafschopgebied. Rits ging samen met Wouters in duel op een hoge bal, geen van beide raakte de bal met het hoofd maar die viel wel op de arm van de Club Brugge-middenvelder.

Oordeel Referee Department: scheidsrechter Lambrechts had een penalty moeten fluiten. Aangezien hij dit niet deed, moest de VAR tussenkomen.

Maar ook Genk kwam goed weg. Nog in de eerste helft ging Kouassi met een gestrekt been door op Charles De Ketelaere. Scheidsrechter Lambrechts gaf de Ivoriaanse middenvelder geen kaart.

Oordeel Referee Department: scheidsrechter Lambrechts oordeelde de fase verkeerd in. De VAR had moeten tussenkomen en een rode kaart moeten geven aan Kouassi.

Over een andere discutabele fase waarbij de reeds geel-geboekte Diatta hard op de ribben van de gevallen Thorstvedt trapt, communiceert het Referee Department niet.