In navolging van Dennis Van Wijk stapt ook Sportief Manager KVO op: "Ik neem mijn verantwoordelijkheid"

Het is andermaal een bewogen dag geworden voor KV Oostende. Eerder op de dag werd Dennis Van Wijk bedankt voor bewezen diensten, na amper enkele maanden. Later op de dag meldde de Kustboys dat Guy Ghysel, Sportief Manager, uit eigen beweging opstapt.

Guy Ghysel was maar liefst 32 jaar actief bij KV Oostende. Eerst in de jeugdwerking, maar ook als hulptrainer en als scout. Na het vertrek van Hugo Broos werd hij aangesteld als Sportief Manager.

Ghysel trok volop de kaart van Dennis Van Wijk na het vertrek van Kare Ingebrigtsen. "Ik kende Dennis nog van vroeger en hij was in mijn ogen de juiste man om over te nemen", vertelt Ghysel op de clubwebsite. "Na zijn ontslag neem ik mijn verantwoordelijkheid en zet een stap opzij."

"Ik hoop oprecht dat de club zich de komende twee speeldagen kan handhaven in eerste klasse", besluit Guy Ghysel.