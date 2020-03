Piqué hard voor grote rivaal: "Het slechtste Real Madrid waar ik ooit tegen gespeeld heb"

Barcelona verloor gisteren met 2-0 van Real Madrid. Toch was Piqué niet overtuigd door de Madrilenen. Hij was hard voor de grote concurrent na de wedstrijd.

Barcelona verloor enkele kostbare punten in de competitie op zondagavond. Real had thuis zes jaar lang niet gewonnen tegen de Catalanen in de competitie, maar de club van Courtois en Hazard beëindigde die periode van schaarste door na de pauze toe te slaan.

En toch... "Real Madrid in de eerste helft? Ik heb nog nooit tegen een slechter Real gespeeld", zegt Gerard Piqué. "Het is geen kritiek, maar ik denk dat we een kans hebben gemist." Real Madrid staat dankzij deze overwinning opnieuw aan de leiding in La Liga.