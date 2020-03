Procentueel gezien had Anderlecht naast Standard kunnen staan als Vercauteren heel het seizoen er was geweest

Tijd voor een spelletje 'Wat als...?' Wat als Frank Vercauteren begin dit seizoen al trainer was geweest bij Anderlecht en zijn nodige dosis realisme had toegevoegd?

U weet wel nog het begin van het seizoen, toen elke fan van Anderlecht razend enthousiast was over het spel, maar er amper punten genomen werden. Na een paar wedstrijden ging ook het spelniveau naar beneden en na speeldag 10 besliste Anderlecht dat er moest ingegrepen worden.

Twijfels

Kind van het huis, Franky Vercauteren, werd teruggehaald. Vercauteren lag niet in de bovenste schuif bij vele supporters omdat hij enkele jeugdspelers (Odjidja, Mbokani, Tioté, Lamah) in zijn eerste periode niet al te veel kansen gunde. Daarbij had hij de naam opgebouwd een verdedigende coach te zijn.

Zou het daarnaast niet botsen met Vincent Kompany? Twee stijfkoppen in dezelfde kamer? Maar naar wat iedereen op Neerpede vertelt, is Vercauteren niet meer dezelfde als dertien jaar geleden. Toen was hij hard en onbuigzaam, terwijl hij nu meegaander is geworden en andere stemmen toelaat.

Minder tegendoelpunten

In die eerste tien matchen werd 9 op 30 verzameld, iets wat ze nu nog altijd meedragen. Onder Vercauteren werd er 31 op 54 gepakt, oftewel 57,5 procent van de punten. Als we dat doortrekken over de 28 reeds gespeelde matchen zou dat 48 punten geven, oftewel een vijfde plaats gelijk met Standard.

In de eerste tien wedstrijden werd vijf keer verloren, terwijl er onder Vercauteren slechts drie keer verloren werd in 18 matchen. Het scoreprobleem is gebleven, maar Anderlecht pakte minder tegendoelpunten. 12 tegen in de eerste tien, 17 in de volgende 18. Het realisme van Franky is dus echt wel een toegevoegde waarde gebleken.