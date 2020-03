Twee Clásico's, twee clean sheets: Courtois schrijft na 45 jaar geschiedenis voor Real Madrid

Real Madrid staat opnieuw aan de leiding in de Primera División na een zege tegen aartsrivaal Barcelona. Een sterke Thibaut Courtois droeg daar absoluut zijn steentje aan bij.

Tweemaal stond de Belgische reus pal op Lionel Messi en Arthur Melo, die hij alleen op zich af zag komen. Het was al de vijftiende clean sheet van Thibaut Courtois in 31 matchen dit seizoen. Vinicius en Mariano Diaz maakten het verschil aan de overzijde.

Eerste keer in 45 jaar

De Rode Duivel liet een opvallende statistiek optekenen met zijn propere netten. Dat lukte hem ook al in de vorige onderlinge confrontatie. In Camp Nou bleven de fans op hun honger zitten en lieten beide ploegen een brilscore optekenen.

Het is al geleden van het seizoen 1974/75 dat Real Madrid in beide confrontaties de netten schoon hield. Met andere woorden; 45 jaar geleden! Een grootse verwezenlijking van Courtois en de ploeg, die in het klassement een puntje voorsprong hebben op FC Barcelona.