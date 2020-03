'Anderlecht en Juventus vinden akkoord over aanvaller'

RSC Anderlecht heeft nog een waterkansje op play-off 1 dit seizoen, maar is natuurlijk al verder aan het kijken dan dat en wil volgend seizoen een stevig team ter beschikking hebben.

In die optiek heeft het alvast een akkoord over één speler: Marko Pjaca zou namelijk langer in de Belgische hoofdstad kunnen blijven.

Aankoopoptie

Volgens La Dernière Heure zijn Juventus en Anderlecht al tot een akkoord gekomen om hem definitief over te nemen.

Dit seizoen werd de aanvaller gehuurd van de Oude Dame, met optie op een extra jaartje huren. Maar ook de aankoopoptie zou volgens de krant erg redelijk zijn.