Mo Messoudi duidt zijn favoriet aan voor promotiefinales: "Torenhoog"

Mo Messoudi heeft een verleden bij Beerschot én bij OH Leuven. Wie is dan ook beter geplaatst om zijn licht te laten schijnen op de dubbele promotiefinale die er zit aan te komen in de Proximus League?

"Beide clubs horen in 1A thuis", geeft Mo Messoudi aan in Gazet van Antwerpen. "Ik had Beerschot niet meer in de promotiefinale verwacht na hun misschien wel minste seizoen in 1B. Losada heeft het toch mooi voor elkaar gekregen, de terugkeer van Pietermaat was volgens mij cruciaal."

Toch blijft OH Leuven in de finales uiteindelijk favoriet: "Als je kijkt naar de budgetten, de loonmassa, de kwaliteit en de breedte van de spelerskern, dan is OH Leuven torenhoog favoriet. Ik ben benieuwd hoe ze de finales gaan aanpakken."

Hoofd koel houden

"Bij Beerschot zal het zaak zijn het hoofd koel te houden. De voorbije twee finales schoten ze zichzelf in de voet tegen Cercle Brugge en KV Mechelen met rode kaarten op cruciale momenten. Leuven heeft ook het thuisvoordeel in de tweede match."

Voor Messoudi staan overigens beide ploegen terecht in de finale: "Al blijft het vreemd dat het de derde en vijfde uit de algemene stand zijn die voor promotie mogen strijden. Virton maakt mee wat Lierse is tegengekomen. Maar iedereen kent het format."