Jelle Van Damme blijft strijdvaardig: "Hand omhoog als je opnieuw aan de slag wilt gaan"

Op vrijdag 20 maart wordt in principe de eerste wedstrijd van de play-downs in 1B gespeeld. Al is het door de financiële problemen bij Lokeren niet zeker of die wedstrijd wel zal kunnen doorgaan

Jelle Van Damme hoopt alvast van wel. Hij plaatste een foto op Instagram met het bijschrift: ‘Raise your hand if you want to get paid and get back to work.’

Momenteel blijft het hopen op een mirakel in het Waasland.