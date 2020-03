Al bij Beerschot in 4e klasse, maar pechvogel Pietermaat speelt straks pas zijn eerste promotiefinale: "1A was altijd een doel"

Tom Pietermaat sloot zich bij Beerschot aan op het moment dat de club promoveerde van eerste provinciale naar de vierde nationale afdeling, bevordering in de volksmond. Hij droeg bij aan de promoties naar derde klasse, Eerste Amateur en 1B, maar de promotiefinales zag hij steeds vanop de tribune.

In februari 2018 liep de middenvelder een enkelbreuk op, waardoor hij de promotiematchen tegen Cercle Brugge aan zich voorbij moest laten gaan. "Let op, ik was er nog wel erg nauw bij betrokken. Op mijn krukken stapte ik toen op de bus naar Brugge. Ik was nog maar net uitgevallen, dus het was erg moeilijk om te accepteren. Niet te accepteren. Je kan de ploeg niet bijstaan op de momenten waarop je denkt dat je ze effectief kan helpen", blikte Tom Pietermaat op die moeilijke periode.

Nu is het erg hard uitkijken naar de matchen die ik twee jaar geleden had willen spelen.

Het herstel aan de enkel verliep erg moeizaam en er kwamen complicaties bij kijken. De 27-jarige middenvelder bleef heel het seizoen langs de kant en kon de finalematchen, toen tegen KV Mechelen, alweer niet op het veld beleven. "Het feit dat ik niet heb gespeeld maakte het ook gemakkelijker om te aanvaarden."

In september 2019 speelde Pietermaat zijn eerste competitieminuten na 19 maanden blessureleed. "Maar mijn bijdrage voor de winterstop was nihil. Tenzij in de kleedkamer dan. Pas na Nieuwjaar heb ik ook mijn steentje kunnen bijdragen op het veld. Het zag er ook lang naar uit dat we dit jaar niet in de finale zouden staan en we kregen flink wat kritiek. Nu we er toch staan is het gewoon erg hard uitkijken naar matchen die ik twee jaar geleden al had willen spelen."

Een stapje terug om er twee vooruit te zetten

Stiekem heeft Pietermaat altijd gehoopt om met Beerschot naar het allerhoogste niveau te gaan. Hij zette zelfs een stapje terug -van Racing Mechelen naar vierdeklasser Beerschot- "De weg was lang en niet evident. Elke tegenstander was telkens voor 300% gemotiveerd tegen ons in de lagere reeksen. Dat werd zwaar onderschat. Ik heb ook flink gediscussieerd met mijn makelaar over die transfer."

Uiteindelijk bleek het toch een goede zet en kan Pietermaat. Eerste klasse is geen verre droom meer, al staat er met Oud-Heverlee Leuven, de tegenstander waar hij in 2018 zijn zware blessure opliep, nog een flink obstakel in de weg. "'We gaan naar 1A', dat zat altijd in mijn hoofd. Al van toen ik naar hier kwam was dat een doel. Nu, met twee jaar vertraging, krijg ik eindelijk die kans", besloot Pietermaat.