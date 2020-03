Hoe zit het nu met Sporting Lokeren? Tijd tikt, maar: "Binnen de 48 uur concreet nieuws"

Neen, een oplossing is er (nog) niet voor Sporting Lokeren. Vrijdag komt de Raad van Bestuur opnieuw samen.

Louis de Vries was de voorbije dagen in het buitenland om te spreken met mogelijke overnemers voor Sporting Lokeren.

Tot een deal is het (nog) niet gekomen en dus is het afwachten of en hoe Sporting Lokeren nog gered kan worden.

Binnen de 48 uur

Bij de Waaslanders is er de voorbije dagen niet getraind en dat zal pas opnieuw het geval zijn als er garanties komen. Vrijdag komt de Raad van Bestuur opnieuw samen, weet Het Nieuwsblad.

"Binnen de 48 uur hoop ik met concreet nieuws te komen", blijft Louis de Vries ondertussen hoopvol in een goede afloop.