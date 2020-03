Dier riskeert zware schorsing, Mourinho reageert zoals hij alleen dat kan: "Hij mocht dat niet doen, maar..."

Eventjes de situatie kaderen. Tottenham Hotspur werd gisteren uitgeschakeld in de FA Cup. Na het laatste fluitsignaal zag Eric Dier dat zijn jongere broer het aan de stok had gekregen met de fan.

“Eric heeft iets gedaan wat een professional niet mag”, klinkt het bij José Mourinho. “Maar iedereen van ons had hetzelfde gedaan in die situatie. Zijn familie werd beledigd.”

Eric Dier went to go find the ball after Lamela’s penalty. Fair play 👏 pic.twitter.com/sLtPN34fCX