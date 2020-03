Kevin De Bruyne (wie anders?) speler van de maand bij Manchester City

In de Champions League nam kapitein De Bruyne zijn troepen op sleeptouw om met 1-2 te gaan winnen bij Real Madrid. De Citizens stonden 0-1 achter na een doelpunt van Isco, maar De Bruyne zette op 5 minuten de scheve situatie weer recht met een doelpunt en een assist.

Verder in de maand februari was De Bruyne even beslissend tegen West Ham United. City won met 2-0, opnieuw een doelpunt én assist van KDB.

