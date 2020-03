Vincent Euvrard (OHL): "Voor het seizoen werd niet over ons gesproken en nu zijn we plots uitgesproken favoriet?"

De voorbije dagen was er heel wat te doen over wie dan wel de favoriet is voor het behalen van de titel in 1B. Het in percentages uitdrukken ligt gevoelig, dus blijft Euvrard diplomatisch: "Doe maar 50-50. Wij wonnen de eerste periode, en zij de tweede."

Op het Kiel schuift men de favorietenrol maar al te graag door naar OHL. "Ik wil gerust die favorietenrol op ons nemen", vertelt Euvrard op de persbabbel. "Maar wat zijn we daarmee? Daar moeten we niet mee bezig zijn. We moeten er alles aan doen om Beerschot over twee wedstrijden te kloppen." Toch gaat hij er nog iets verder op in. "Voor het seizoen werden Lokeren en Beerschot getipt als dé titelkandidaten. Over ons werd nauwelijks gesproken. Beerschot heeft nu nog dezelfde kern als aan het begin van het seizoen, hoor. Vanaf het moment dat wij die eerste periode pakten, zijn wij gebombardeerd als titelfavoriet." Dat het de tweede periode een stuk minder liep voor de Leuvenaren, is duidelijk. Vooral de vele tegendoelpunten (30) zijn verontrustend. "Dertig doelpunten is veel. Dat wil zeggen dat we defensief niet stabiel genoeg waren om de tweede periode te pakken. Toch wordt het essentieel om in die finales aan de aftrap te komen zonder de angst om een doelpunt te slikken", besluit Euvrard, die zowel als speler (STVV) als assistent-trainer (Cercle Brugge) een promotie naar eerste klasse mocht vieren.





Volg Beerschot - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (08/03).