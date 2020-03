Sörloth: Vorig seizoen bij AA Gent, volgend seizoen bij één van de beste teams ter wereld?

AA Gent huurde Alexander Sörloth in de tweede helft van het vorige seizoen van Crystal Palace. Voor de Buffalo's scoorde hij vijf keer in 22 wedstrijden.

Dit seizoen huurt Trabzonspor de 24-jarige Noor. De Turken hebben een aankoopoptie van 6,9 miljoen euro, die ze onder bepaalde voorwaarden moeten lichten.

De grote spits doet het uitstekend in Turkije. Hij is er topschutter met 19 doelpunten in 23 wedstrijden. Volgens AS tonen heel wat Engelse clubs als Newcastle, ­Aston Villa en Sheffield United interesse om hem over te nemen.

Volgens de Spaanse krant toont ook Real Madrid interesse om hem in te lijven. Straf gerucht. Zelfs Luka Jovic haalt de laatste weken de bank van de Madrilenen niet meer. Het wordt afwachten waar Sörloth vogend seizoen voetbalt.