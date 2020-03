Atletico speelt voor de twaalfde keer gelijk tegen Sevilla

Atletico Madrid en Sevilla hebben gelijkgespeeld in de topper van de Spaanse competitie. Na een eerste helft met maar liefst 2 doelpunten voor beide ploegen, werd er niet meer gescoord in de tweede helft. Carrasco mocht 35 minuten invallen.

Een plaats in de top 4 was de inzet vanmiddag tussen Atletico Madrid en Sevilla. Sevilla stond voor de wedstrijd op de derde plaats, Atletico vijfde. Maar een overwinning van de Madrilenen deed hen oprukken naar plaats 3 in het klassement.

De bezoekers kwamen op voorsprong via Luuk de Jong, maar Atletico kwam op het halfuur gelijk na een penalty van Morata die via de VAR werd toegekend. Erop en erover voor de thuisploeg, want Joao Felix zorge voor de 2-1 voorsprong nog geen 5 minuten later.

Maar de VAR moest opnieuw aan het werk om een penaltyfase te beoordelen, ditmaal in het voordeel van Sevilla. De bezoekers kregen een strafschop, die Ocampos binnen trapte.

Tien minuten na de rust mocht Yannick Carrasco invallen bij Atletico Madrid. De Rode Duivel kreeg nog twee goede kansen, maar kon niet scoren. Sevilla was de mindere ploeg in de tweede helft en zal ongetwijfeld blij zijn dat het een punt kan meepakken uit Wanda Metropolitano. Het is al het 12e gelijkspel van Atletico in 27 wedstrijden.