De finale in 1B: "Extra psychologische druk voor Beerschot"

De finale van 1B tussen Beerschot en OH Leuven zou wel eens heel erg spannend kunnen worden. En dus beschouwen we voor met enkele kenners.

"De Leuvenaars hebben verdiend de eerste periode gewonnen. Ze waren op dat moment de meest evenwichtige en beste ploeg op het veld", aldus Julien Gorius daarover.

"Daarna won Beerschot de tweede periode, al had Westerlo die misschien wel nog meer verdiend. Zij hebben het op het einde weggegeven."

Druk

Voor de finale wordt het een dubbeltje op zijn kant tussen de twee ploegen: "Het zal elke keer oorlog zijn, zoals het ook in de hele Proximus League het geval was. Er was weinig verschil onderling - op Lokeren na dan misschien."

"Beerschot speelt voor de derde keer op rij een finale. Daardoor hebben zij misschien wat meer psychologische druk op de ketel staan. Maar het zal een leuke finale worden, dat is sowieso zeker."