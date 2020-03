Eerste basisplaats voor nieuwe spits bij Barcelona

Het was op z'n minst gezegd een opmerkelijke transfer, die van Martin Braithwaite. De Deense spits kwam van degradatiekandidaat Leganes over naar Barcelona, een van de grootste clubs van de wereld. In zijn derde wedstrijd krijgt de Deen een eerste basisplaats.

Maar liefst 18 miljoen euro had Barcelona veil voor Braithwaite. In zijn eerste invalbeurt tegen Eibar wist hij meteen de assist te geven voor de 4-0 van Messi. Tegen Real Madrid mocht Braithwaite ook 20 minuten invallen maar Real won de Classico met 2-0. Tegen Real Sociedad krijg Braithwaite de eerste keer de kans om zich te bewijzen in het basiselftal. Maar om de geblesseerde Luis Suarez waardig te vervangen, zal hij een zeer sterke wedstrijd moeten spelen. 👥 ¡Este es nuestro 11!



⚽️ #BarçaRealSociedad



🔵🔴 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2020





