Vlap verklaart zijn steeds stijgende vormpeil en efficiëntie: "Ik moet de bal niet op de eigen helft krijgen"

Wat hebben ze Michel Vlap te eten gegeven? De Nederlander scoort aan de lopende band en zit nu al aan tien stuks. Daarmee is hij met voorsprong de beste schutter van Anderlecht.

Vlap heeft er wel een uitleg voor. "Iedereen speelt vrijuit. Dit is wat de fans willen zien natuurlijk. Het is een proces waar we inzitten, dat wist iedereen, maar nu vallen al de stukjes op zijn plaats. Iedereen maakt plezier aan de bal."

Maar 't gaat over hem persoonlijk. De aanvallende middenvelder begint zelfs duels te winnen. "Ik kom aan de bal op het juiste moment", knikte hij. "Ik ben geen speler die de bal op de eigen helft moet krijgen, maar wel op de helft van de tegenstander. Daar kan ik het verschil maken. Ik had evengoed nog twee assists kunnen hebben."

"Ja, ik moest wennen aan het Belgische voetbal. Maar nu ik lekker in mijn vel zit, ga ik ook op fysiek vlak vooruit. Met Lokonga en Zulj heb ik ook twee fantastische voetballers achter mij. Die chemie is er en we hebben er een heel goed gevoel bij. We maken ook heel wat 'vuile meters' voor elkaar."