Racing Genk blijft in de running voor play-off 1, maar toch was Wolf niet tevreden: "Zonder rode kaart werd het zeer moeilijk om het nog recht te trekken"

Racing Genk doet nog volop mee voor play-off 1. Na een zwakke eerste helft profiteerden ze optimaal van een man meer situatie in de tweede helft. Het werd uiteindelijk 2-4 voor de Limburgers.

Racing Genk won dan wel, toch was Hannes Wolf na de wedstrijd niet tevreden door de eerste helft. “Het was niet goed genoeg. We gaven het weg en we probeerden ons spel zelfs niet te spelen", aldus de trainer op de persconferentie.

Wolf beseft dat het zonder de rode kaart voor KV Oostende moeilijk was geworden voor zijn ploeg. “De rode kaart opende de wedstrijd voor ons, want anders ging het een moeilijke zaak worden om het nog recht te trekken. Nu kijken we vooruit naar KV Mechelen.”

Racing Genk is door deze overwinning nog in de running voor een plaats in play-off 1. Ze staan zevende, maar ze staan op gelijke hoogte van KV Mechelen. Volgende week spelen ze tegen elkaar in een cruciaal duel. Ook Anderlecht kan zich nog plaatsen voor play-off 1 als ze zelf winnen en de wedstrijd tussen Racing Genk en KV Mechelen eindigt op een gelijkspel.