Hoe Hernan Losada Beerschot weer op de rails kreeg: "Nieuw systeem, individuele gesprekken en revanche"

Hernan Losada en Beerschot namen in oktober 2019 een risico toen de club de Argentijn hoofdtrainer maakte. Het stamnummer 13 zette een jonge trainer met geen enkele ervaring als T1 aan het roer en Losada begon aan een avontuur bij een club waar hij op handen wordt gedragen.

Die status van halfgod op het Kiel kon hij verliezen, maar de trainerswissel pakte precies uit zoals beide partijen het gehoopt hadden: met de tweede periodetitel. Nochtans waren de omstandigheden verre van ideaal. Het vertrouwen stond op een laag pitje en in de eerste periode speelden de Mannekes geen rol van betekenis meer.

Elke training stond in het teken van vertrouwen geven.

In de aanloop naar de promotiefinale vertelde Hernan Losada hoe hij het aanpakte na die trainerswissel. "Een van de eerste aanpassingen was het verhogen van de work load. Soms trainden we twee tot drie keer per week meer", legde hij uit. "We implementeerden een nieuw systeem. De spelers stonden ervoor open en hadden ook inspraak. Er was ook een zeker gevoel van revanche. Revanche om beter te zijn dan gisteren, revanche ten opzichte van onszelf", onderlijnde hij.

In de wij-vorm, want Losada wil niet met alle eer gaan lopen. Het succes is een verdienste van de volledige technische staf en ook de spelers. En dan was er ook nog het mentale aspect. "We hebben met iedereen gesproken om aan het vertrouwen te werken. Elke training stond ook in het teken van meer vertrouwen geven aan de groep. Ik benadrukte dat het belangrijk was om risico's te blijven nemen, ook als het moeilijk wordt", besloot hij.