Doelpuntenmaker Beerschot gaat niet zweven: "We moeten nog één wedstrijd spelen en dat is de belangrijkste"

De glansrol zondagnamiddag op het Kiel was voor één van de spelers die zich in het tweede deel van het seizoen enorm gemanifesteerd heeft: Tarik Tissoudali. Misschien gaat de ontwikkeling van de Nederlandse Marokkaan Beerschot wel aan de promotie helpen. Al is het zover nog niet.

Met de 1-0 in de heenmatch van de promotiefinale kon Tissoudali wel leven. "Het is een normale uitslag volgens mij. We hadden ook een tweede goal kunnen maken." Die maakte Tissoudali eigenlijk ook, maar de vlag ging in de lucht. "Ik heb gehoord dat ik net buitenspel stond. Ik had nooit gedacht dat ik buitenspel zou staan. Daarom zocht ik mijn verdediger op en ging ik voor het schot. Het was wel balen toen het doelpunt afgekeurd werd."

Er zijn wel genoeg redenen om tevreden over te zijn. "Ik ben blij dat we als team de nul hebben gehouden. We hebben gestreden tot de laatste minuut. We moeten nog één wedstrijd spelen en dat is de belangrijkste. We gaan het aanpakken alsof we deze wedstrijd niet gespeeld hebben en alsof het nog 0-0 staat."

Er kunnen altijd gekke dingen gebeuren

Beerschot gaat zijn speelwijze niet aanpassen voor de terugmatch, meent Tissoudali. "Zoals altijd zullen we spelen om te winnen. Deze wedstrijd moeten we gewoon vergeten en we moeten ons focussen op de volgende." Ook de terugmatch zal plaatsvinden in een uitverkocht stadion. Weet Tissoudali wat er hem te wachten staan? "Er kunnen altijd gekke dingen gebeuren. We hadden ook een tweede goal kunnen maken.