Twijfel op de Bosuil: Antwerp moet meer dan een miljoen ophoesten voor huurling, maar heeft daar weinig zin in

Koji Miyoshi is nog steeds geen speler van Antwerp FC. De Japanner draagt dan wel de kleuren van het stamnummer één, maar op de Bosuil is er twijfel om de aankoopoptie te lichten.

Antwerp FC huurt Koji Miyoshi momenteel van Kawasaki Frontal. In de overeenkomst is een aankoopclausule van 1,2 miljoen euro opgenomen. Al is dat bedrag wel nog onderhandelbaar.

Volgens Het Nieuwsblad twijfelt de Great Old om Miyoshi definitief over te nemen. De drievoudig Japans international kwam dit seizoen in vijftien wedstrijden in actie, maar een basisplaats kon hij niet afdwingen.