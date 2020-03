KVM gaat vol voor de winst in Genk: "Iedereen had getekend voor finale" en "Alleen winnen telt"

Komende zondag gaat duidelijk worden of KV Mechelen er als promovendus in slaagt om play-off 1 te bereiken. Het kan genoeg hebben aan een punt in Genk als Anderlecht niet wint. Met zulk scenario zijn de Mechelaars niet bezig, zij gaan voluit voor winst.

"Iedereen had er voor het seizoen voor getekend dat die laatste match een finalematch zou zijn voor play-off 1.", benadrukt Geoffry Hairemans. "Het is alles of niets. Het is zoals een kleine bekerfinale. Beide ploegen moeten winnen, anders gaat Anderlecht er nog mee aan de haal. Op de duur kan dat ook een rol gaan spelen op het einde van de match."

Alles is aanwezig om er in Genk een geweldige partij van te maken. "Het zou een match moeten worden met veel kansen. We gaan alle twee alles op alles zetten. Wie zich het meest efficiënt toont, gaat play-off 1 spelen." Ook Rob Schoofs maakt duidelijk wat de aanpak gaat zijn. "Het is simpel: alleen winnen telt. Het gaat een interessante speeldag worden. We staan er nu en zullen er vol voor gaan."

Afgedwongen finale al prestatie op zich

Ze hadden er bij KVM wellicht op gehoopt om het voor de laatste speeldag al af te maken. "Het ging altijd al een finale zijn, alleen is Anderlecht nu nog niet uitgeteld. Dat we die finale afgedwongen hebben, is al een prestatie op zich. We zullen zien waar we stranden", blijft Wouter Vrancken er nuchter bij.

Ook de trainer van KV Mechelen ziet het een open wedstrijd worden in Genk. "In de manier van spelen zal er geen verschil zijn. Beide ploegen moeten winnen. We zullen niet voor krijgen zoals tegen Eupen, dat veel overtredingen maakte en weinig aan voetbal dacht. Als wij dezelfde intensiteit brengen, zullen we er terug staan en misschien kunnen we verrassen."

Geen genoegen nemen

Het zou de kers op de taart zijn in een seizoen dat voor Malinwa al lang geslaagd is. "Het is mooi om te zien welke weg de jongens afleggen en nu dit presteren. Er is natuurlijk geen enkele speler die hier genoegen mee neemt. Iedereen wilt er honderd procent voor gaan."