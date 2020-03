Praet en Tielemans voetballen Aston Villa op een hoopje

Leicester City had vanavond geen problemen met Aston Villa. Er vielen vier doelpunten in het King Power Stadium. Dennis Praet en Youri Tielemans verstevigen zo hun derde plaats in het klassement.

Voor Aston Villa is de 4-0-pandoering een slechte zaak in de degradatiestrijd. De promovendus blijft op een voorlaatste plaats hangen. Bij the Foxes werden de doelpunten netjes verdeeld onder Harvey Barnes en Jamie Vardy. Dennis Praet startte in de basis, maar werd in de slotfase gewisseld voor Youri Tielemans.