Deschacht weigerde voorstellen uit Bundesliga, Premier League én La Liga: "Ik heb bewust het kippenvel boven het geld gekozen"

Olivier Deschacht speelde tussen 2001 en 2018 maar liefst 603 officiële wedstrijden voor RSC Anderlecht. De verdediger kreeg meermaals de kans om een transfer naar een topcompetitie te maken. Hij legt uit waarom hij nooit op zo'n aanbod is ingegaan.

Olivier Deschacht kreeg meermaals de kans om in de Premier League, Bundesliga en zelfs La Liga aan de slag te gaan. Zo was Espanyol Barcelona ooit héél concreet voor de verdediger.

“Ik had er wellicht meer kunnen verdienen”, legt Olivier Deschacht uit in Sport/Voetbalmagazine. “Maar wat heb je na je carrière aan drie seizoenen bij Wolverhampton Wanderers of Getafe? Evengoed moet je na een jaar al met hangende pootjes terugkeren omdat je er op de bank bent beland.

“Ik heb daarentegen ieder seizoen voor de titel gespeeld en heb een pak Champions League-campagnes meegemaakt met RSC Anderlecht. Ik heb bewust het kippenvel boven het geld gekozen.”

Bovendien is Deschacht héél trots op ‘zijn’ record. “Ik kan zeggen dat ik de meeste matchen voor de roemrijkste club van België heb gespeeld. Wellicht zal niemand mij dat record nog afpakken. Veel meer waard dan wat extra geld, toch?”