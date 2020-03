Scheidsrechterskorps stuurt meest ervaren ref naar Genk-KV Mechelen

Het is duidelijk wie het Referee Department tegenwoordig stuurt als er een moeilijke match in het vooruitzicht ligt. Alexandre Boucaut krijgt voor de tweede week op rij de zwaarste match van het weekend.

Boucaut moet de confrontatie tussen Genk en KV Mechelen in goede banen leiden. De oudste van het scheidsrechterskorps weet dat hem een zenuwachtige wedstrijd te wachten staat, want beide teams moeten winnen om in play-off 1 te geraken. De belangen zijn groot!

Boucaut werd afgelopen weekend ook al naar Beerschot-OHL gestuurd. Daar was vooraf veel over te doen bij de Beerschot-fans, maar hij floot een vlekkeloze wedstrijd. Jan Boterberg wordt de VAR van dienst.