BREAKING: Pro League neemt duidelijk standpunt in over de wedstrijden op de slotspeeldag

De voorbije uren regende het afgelastingen en wedstrijden zonder publiek in tal van Europese voetbalcompetities omwille van het coronavirus. Donderdagmiddag nam de Pro League een beslissing over de wedstrijden van de 30ste speeldag in de Belgische hoogste voetbalcompetitie.

De Pro league neemt akte van de richtlijnen", klinkt het in een persbericht van de Pro League. "De geplande matchen kunnen dit weekend plaatsvinden, met de fans in de tribune." De Pro League bekijkt met de verschillende beleidsniveaus en experten of er bijkomende maatregelen nodig zijn in de context van de bepalingen inzake evenementen in gesloten ruimtes van meer dan 1000 personen. Ook houdt ze donderdagnamiddag samen met de KBVB een informatievergadering voor de clubs, de amateurvleugels en de belangrijkste stakeholders.