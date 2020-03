Goed nieuws voor Anderlecht-fans: ze gaan talent nog zeker één jaar kunnen bewonderen

We schreven het de afgelopen dagen al: de interesse in Jérémy Doku stijgt. Dat was ook voorzien bij Anderlecht, want ze weten dat ze goud in handen hebben met de 17-jarige sneltrein.

Volgens Het Nieuwsblad wil Doku minstens nog één jaar bij Anderlecht blijven om zich verder te ontwikkelen. Anderlecht verlengde ook zijn contract tot 2022 en hoopt dat volgend seizoen nog eens te kunnen openbreken. Doku heeft een profiel waar veel Europese topploegen interesse in hebben: snel en met nog een grote progressiemarge. De laatste weken heeft hij zijn spel ook simpeler gemaakt en daar plukt hij qua efficiëntie de vruchten van. Anderlecht hoopt hem in de toekomst te verkopen voor een bedrag gelijkaardig aan dat van Tielemans of Lukaku. Zo rond de 20 miljoen, maar dat kan meer zijn als hij straks regelmatig begint te scoren.

