Blessurenieuws voor promotiefinale: (media)stil bij Beerschot, OHL verliest basisspeler

In de heenmatch van de promotiefinale tussen Beerschot en Oud-Heverlee Leuven vielen er slachtoffers langs beide kanten. Voor wie komt de terugmatch van zaterdag in het gedrang.

Doelpuntenmaker Tarik Tissoudali moest noodgedwongen gewisseld worden, maar het ging slechts om krampen. Hij is dus fit voor komend weekend. We hoeven echter geen blessurenieuws meer te verwachten vanuit het paarse kamp. In de aanloop naar de heenmatch meldde trainer Hernan Losada dat hij geen informatie over zijn spelers zou vrijgeven. Na de match gaf hij te kennen dat er pas na de terugmatch opnieuw met de pers wordt gepraat.

Bij OHL liep Frédéric Duplus een hoofdwond op, maar hij kon op het veld blijven staan met een netje op het hoofd. Dan had Pierre-Yves Ngawa minder geluk. Hij moest geblesseerd van het veld, een spierscheur vermoedde trainer Euvrard, en is er niet bij volgende week.

Of Sascha Kotysch zaterdag speelklaar is, is nog onzeker. Xavier Mercier viel zondag pas een kwartier voor tijd in, maar daar had Euvrard een logische verklaring voor. "Hij is heel de week ziek geweest en miste daardoor zes dagen aan trainingsintensiteit. Pas twee dagen voor de match stond hij opnieuw op het trainingsveld. In samenspraak met de medische staf hebben we besloten om hem 20 à 30 minuten te gunnen." Voor de return is hij normaal van bij het begin inzetbaar.