Spanje gaat al een stapje verder: ook al het amateurvoetbal wordt afgelast

Het nieuws van matchen achter gesloten deuren of partijen en zelfs competities die worden uitgesteld is nauwelijks bij te houden. In België is er nog niets afgelast, in Spanje daarentegen wordt er op grote schaal afgelast.

Het komt erop neer dat er in Spanje de komende twee weken alleen nog maar professioneel voetbal te zien zal zijn. Alleen de wedstrijden in de Primera en Segunda División, de Spaanse eerste en tweede voetbalklasse, worden nog afgewerkt. Dat liet de Spaanse voetbalbond woensdag weten. Wat zaalvoetbal en de niet professionele reeksen van het vrouwen- en mannenvoetbal betreft worden alle partijen van de volgende twee weken afgelast. Het risico op verspreiding is te groot. 🚨 OFICIAL | La Comisión Delegada de la RFEF aprueba la suspensión de todos los partidos de fútbol y fútbol sala masculino y femenino no profesional de ámbito estatal 2 semanas.



🔗 https://t.co/Ug4FrgnXGq pic.twitter.com/8tsmkVz6uZ — RFEF (@rfef) March 11, 2020