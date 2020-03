PSG én neutrale voetballiefhebber kunnen opgelucht ademhalen: Mbappé in selectie voor clash tegen Dortmund

PSG ontvangt vanavond Borussia Dortmund in de 1/8e finale van de Champions League. De Fransen moeten de 2-1 uit Duitsland ophalen.

Het zag er even naar uit dat dat zonder Kylian Mbappé zou moeten gebeuren. De Franse wonderboy sukkelde met een keelontsteking en werd zelfs getest op het coronavirus, maar zit gewoon in de selectie. Thiago Silva is ziek en ontbreekt.